GTA 6: Take-Two rivela la data di uscita del prossimo titolo Rockstar Games (Di venerdì 20 maggio 2022) Grand Theft Auto V, o per meglio dire GTA V, la gallina dalle uova d'oro di Take-Two, è orami sulla cresta dell'onda da dieci anni. Ma i tempi per il suo successore sembrano ormai essere maturi, e a rivelarlo la stessa azienda che pubblica il gioco tra i più venduti della storia. GTA VI: ecco quando uscirà – 190522 www.computermagazine.itUn decorso che potremmo definire un unicum nell'intera storia dei videogiochi. A quasi dieci anni dal suo lancio su console old gen, vale a dire PlayStation 3 ed Xbox 360, GTA V continua a conquistare i primissimi posti delle classifiche di vendita, sia su console che su PC. Ma quando uscirà il suo successore? È ancora forse troppo presto per dirlo, ma a infilarci la proverbiale pulce nell'orecchio ci pensa la stessa Take-Two, azienda che detiene i diritti di pubblicazione del capolavoro ...

