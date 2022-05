De Luca: “In bocca al lupo a Salernitana e Benevento per i loro obiettivi” (Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto”Un grande in bocca la lupo alla Salernitana che domenica sera si gioca la possibilità di permanenza in serie A. Credo abbia fatto una seconda parte di campionato incredibile, straordinaria ed ha dato prova di combattività, di coraggio che merita un grande apprezzamento e rispetto”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in vista del match decisivo per la squadra granata. Dal governatore campano un in bocca al lupo anche al Benevento ”che – ha detto – si gioca in condizioni difficili, me se la gioca, le possibilità di ritorno in serie A”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto”Un grande inlaallache domenica sera si gioca la possibilità di permanenza in serie A. Credo abbia fatto una seconda parte di campionato incredibile, straordinaria ed ha dato prova di combattività, di coraggio che merita un grande apprezzamento e rispetto”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, in vista del match decisivo per la squadra granata. Dal governatore campano un inalanche al”che – ha detto – si gioca in condizioni difficili, me se la gioca, le possibilità di ritorno in serie A”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

