Bologna | incendio a Palazzo Re Enzo Cortocircuito in libreria

(Di venerdì 20 maggio 2022) Nel cuore di, in piazza Maggiore, il fumo si alza alto verso il cielo. E dire che la giornata nel capoluogo emiliano prometteva bene, con gli eventi dello Startup Day in corso proprio nella medesima piazza. Ma verso le 13 la folla ha notato la cortina di fumo emersa dallo storicobolognese. Infatti pare che al primo piano delRe, precisamente all’interno dellaStoppani, sia scoppiato undovuto ad un. I vigili del fuoco, prontamente sopraggiunti sulla scena, hanno estinto la minaccia. Fortunatamente l’non ha causato feriti tra la folla. Anche il sindaco in piazza “Sembrerebbe che tutto sia partito da uno scantinato” queste le parole del sindaco di, ...

Advertising

Nutizieri : Bologna, incendio alla libreria Giannino Stoppani di Palazzo Re Enzo - infoitinterno : Incendio oggi a Bologna, evacuato Palazzo Re Enzo - infoitinterno : Incendio a Palazzo Re Enzo, fiamme e fumo nel centro di Bologna - infoitinterno : Bologna, incendio a Palazzo Re Enzo partito dalla libreria Giannino Stoppani. Nessun ferito - infoitinterno : Bologna, Palazzo Re Enzo evacuato per un incendio VIDEO -

Nessun danno e nessun ferito. È questo il bilancio dell'che è divampato oggi, venerdì 20 maggio a Palazzo Re Enzo, in pieno centro asu piazza del Nettuno. L'è scoppiato mentre era in corso lo Start Up Day dell'Università di. Lo riferisce lo stesso ateneo. Le prime notizie sull'Le operazioni di ...Le prime notizie sull’incendio. Le operazioni di evacuazione, fa sapere l’università, “si sono concluse in maniera ordinata e tranquilla grazie all’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’o ...Gli eventi in programma nel pomeriggio per lo Start Up Day sono stati annullati e verranno riprogrammati n incendio è scoppiato a Palazzo Re Enzo, nel cuore di Bologna, dove era in corso lo Start Up D ...