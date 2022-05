Bergamo, la denuncia della Cisl: ennesima aggressione a un sovrintendente di Polizia Penitenziaria (Di venerdì 20 maggio 2022) Bergamo. A poco meno di dieci giorni dall’ultima nota di Fns Cisl, in cui i sindacalisti avevano denunciato la grave situazione operativa del reparto di Polizia Penitenziaria del carcere di Bergamo, oggi arriva la notizia dell’ennesima aggressione operata (ieri 19 maggio) nei confronti di un sovrintendente di Polizia Penitenziaria. L’aggressore sembrerebbe essere un detenuto affetto da “disturbi psichiatrici” o comunque uno dei detenuti “non facili da gestire”. “Siamo in presenza di una escalation preoccupante di situazioni critiche che vedono il loro apice in questo grave episodio che ha come vittima un poliziotto penitenziario, reo di tentare di svolgere il proprio dovere, e che durante il proprio ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 20 maggio 2022). A poco meno di dieci giorni dall’ultima nota di Fns, in cui i sindacalisti avevanoto la grave situazione operativa del reparto didel carcere di, oggi arriva la notizia dell’operata (ieri 19 maggio) nei confronti di undi. L’aggressore sembrerebbe essere un detenuto affetto da “disturbi psichiatrici” o comunque uno dei detenuti “non facili da gestire”. “Siamo in presenza di una escalation preoccupante di situazioni critiche che vedono il loro apice in questo grave episodio che ha come vittima un poliziotto penitenziario, reo di tentare di svolgere il proprio dovere, e che durante il proprio ...

