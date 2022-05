Advertising

angelagennaro : 'Putin? Un tamarro di periferia. Ma i tiranni sono tornati di moda' - delluccimarco1 : 'Putin? Un tamarro di periferia. Ma i tiranni sono tornati di moda' - rexforte1 : A parte che la lega era in affari con Putin, il tamarro è pacifista con la Russia meno con Finlandia e Svezia che s… -

Agenzia ANSA

Da Imelda Marcos a Elena Ceausescu, con Vladimirche e' in fondo un po' in tutte le storie. "Diventa un tiranno" e' un manuale di self - help ("i tiranni sono esempi di straordinario successo e ...Del morto, o del morituro, Vladimirha anche l'aria: appare dimesso, è gonfio, la faccia è di ... marcia in testa al corteo dei veterani dondolando le spalle come unda discoteca, ma ... "Putin Un tamarro di periferia. Ma i tiranni sono tornati di moda" - Italia Da Imelda Marcos a Elena Ceausescu, con Vladimir Putin che e' in fondo un po' in tutte le storie. "Diventa un tiranno" e' un manuale di self-help ("i tiranni sono esempi di straordinario successo ...Quando Emmanuel Macron, parlando al vertice franco-tedesco sull'energia, ha dichiarato che Putin «non dev'essere umiliato» ha fatto ...