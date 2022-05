Coronavirus | 108 morti e 30 310 contagi | calano i ricoveri | tasso di positività al 12 | 2%

Leggi su open.online

(Di giovedì 19 maggio 2022) Il bollettino del 19 maggio 2022 L’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute segnala 108 decessi danelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 113. Sul fronte deisono 30.310 i casi in un giorno. Ildisi attesta a 12,2% (+0,7%), in aumento rispetto all’11,5% di ieri. Gli attualmente positivi raggiungono quota 893.175 nella giornata di oggi. Per quanto riguarda ic’è stato una riduzione di 256 unità nel saldo giornaliero tra ieri e oggi. Il totale dei ricoverati nei reparti in rianimazione è 308, 28 hanno fatto il loro ingresso in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. La situazione negli ospedali Il totale dei ricoverati con sintomi è di 7.020 persone. I ricoverati in terapia intensiva sono 308, di questi, 28 ...