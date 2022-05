Bergomi: «Quale fallimento Inter? A inizio anno la davate quinta» (Di giovedì 19 maggio 2022) . Le parole dell’ex difensore nerazzurro Come spesso accade, la verità sta nel mezzo. Non sarà un fallimento senza scudetto e non sarà una stagione da ricordare, nonostante le vittorie in Supercoppa Italiana e in Coppa Italia. Entrambe ai danni della Juve, peraltro. L’Inter si prepara all’ultima di campionato con una certe consapevolezza: quella di poter contare su un progetto. E dire che come ricorda Bergomi, qualcuno non la inseriva nemmeno tra le prime quattro dopo gli addii di Lukaku, Eriksen e Hakimi. «In estate, dopo l’addio di Conte e di tre giocatori importantissimi, molti facevano fatica a vederla tra le prime quattro. Bravissimo Inzaghi: c’è stato un periodo in cui l’Inter era ingiocabile per qualsiasi avversaio. Poi il calendario congestionato e la volontà ferrera di non lasciare nulla di intentato ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 maggio 2022) . Le parole dell’ex difensore nerazzurro Come spesso accade, la verità sta nel mezzo. Non sarà unsenza scudetto e non sarà una stagione da ricordare, nonostante le vittorie in Supercoppa Italiana e in Coppa Italia. Entrambe ai danni della Juve, peraltro. L’si prepara all’ultima di campionato con una certe consapevolezza: quella di poter contare su un progetto. E dire che come ricorda, qualcuno non la inseriva nemmeno tra le prime quattro dopo gli addii di Lukaku, Eriksen e Hakimi. «In estate, dopo l’addio di Conte e di tre giocatori importantissimi, molti facevano fatica a vederla tra le prime quattro. Bravissimo Inzaghi: c’è stato un periodo in cui l’era ingiocabile per qualsiasi avversaio. Poi il calendario congestionato e la volontà ferrera di non lasciare nulla di intentato ...

