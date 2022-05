Se le sanzioni fanno male, aggiratele pure. Il via libera al gas in rubli svela l'ipocrisia d'Europa (Di martedì 17 maggio 2022) La Commissione Ue di fatto permette a Eni e altre società europee di pagare il metano secondo lo schema voluto da Putin. Il perché ce lo spiega il ministro tedesco Lindner: "Senza il gas russo le industrie si fermano". Allora perché non dirlo fin dal principio? Perché far finta di fare la voce grossa con Mosca? Leggi su huffingtonpost (Di martedì 17 maggio 2022) La Commissione Ue di fatto permette a Eni e altre società europee di pagare il metano secondo lo schema voluto da Putin. Il perché ce lo spiega il ministro tedesco Lindner: "Senza il gas russo le industrie si fermano". Allora perché non dirlo fin dal principio? Perché far finta di fare la voce grossa con Mosca?

