Billboard Awards 2022, i look delle star sul red carpet (Di lunedì 16 maggio 2022) Anche i Billboard Music Awards 2022 hanno animato il red carpet. Tantissime le star che hanno colto l’occasione per dimostrare ancora una volta l’attaccamento al fashion system. Così come altre celebrità non hanno presenziato all’evento, tra cui Dua Lipa e Olivia Rodrigo. Torna l’appuntamento con i Billboard Music Awards. L’edizione 2022 si è svolta domenica 15 maggio a Las Vegas e ha permesso alle star di brillare di luce propria sul red carpet. A differenza di eventi formali come Emmy e Oscar, i Billboard permettono alle celebrità di dare libero sfogo al proprio estro creativo, proponendo look all’avanguardia, che di noioso hanno ben poco. Billboard ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 16 maggio 2022) Anche iMusichanno animato il red. Tantissime leche hanno colto l’occasione per dimostrare ancora una volta l’attaccamento al fashion system. Così come altre celebrità non hanno presenziato all’evento, tra cui Dua Lipa e Olivia Rodrigo. Torna l’appuntamento con iMusic. L’edizionesi è svolta domenica 15 maggio a Las Vegas e ha permesso alledi brillare di luce propria sul red. A differenza di eventi formali come Emmy e Oscar, ipermettono alle celebrità di dare libero sfogo al proprio estro creativo, proponendoall’avanguardia, che di noioso hanno ben poco....

Advertising

BTSxArmy1673 : RT @btshouse_ita: I @BTS_twt hanno vinto 3 premi ai Billboard's Music Awards 2022: ?? Top Duo/Group ?? Top Song Sales Artist ?? Top Selling S… - taewinterbearlo : RT @BANGTANITA_B1CS: ?? I @BTS_twt sono ora il gruppo ad aver ricevuto il maggior numero di premi di sempre ai Billboard Music Awards (12),… - BITCHYFit : Billboard Music Awards 2022: tutti i vincitori, dai Maneskin a Gaga e Olivia Rodrigo - BTS_newsnphotos : ???? Tweet Billboard Music Awards In descrizione @BBMAs:'CONGRATULAZIONI ai @bts_bighit per i tre premi vinti ai… - VanityFairIt : Dalla nuova frangia maxi con make-up magnetico di Megan Fox alla coda flipped di Doja Cat passando per le ciglia XX… -