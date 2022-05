Giro d’Italia 2022, Simon Yates medita di abbandonare la Corsa Rosa: “Non so se continuerò. Oggi ho patito il caldo” (Di domenica 15 maggio 2022) Giornata da dimenticare per Simon Yates sulle strade del Giro d’Italia 2022. Il britannico della BikeExchange-Jayco va in crisi sulle prime rampe del Blockhaus e accusa una valanga di minuti dal vincitore di tappa Jai Hindley, capace di regolare allo sprint Romain Bardet e Richard Carapaz. Passaggio a vuoto inatteso quello di Yates, vincitore (a sorpresa) della cronometro Corsa in terra magiara. Uno dei favoriti al successo finale abbandona dunque le posizioni calde della graduatoria e attualmente occupa la venticinquesima piazza ad oltre 11? dalla maglia Rosa. Non è escluso che il suddito di Sua Maestà si ritiri anzitempo dal Giro, anche a causa dei fastidi non indifferenti al ginocchio: “La caduta di qualche giorno fa mi ha causato ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) Giornata da dimenticare persulle strade del. Il britannico della BikeExchange-Jayco va in crisi sulle prime rampe del Blockhaus e accusa una valanga di minuti dal vincitore di tappa Jai Hindley, capace di regolare allo sprint Romain Bardet e Richard Carapaz. Passaggio a vuoto inatteso quello di, vincitore (a sorpresa) della cronometroin terra magiara. Uno dei favoriti al successo finale abbandona dunque le posizioni calde della graduatoria e attualmente occupa la venticinquesima piazza ad oltre 11? dalla maglia. Non è escluso che il suddito di Sua Maestà si ritiri anzitempo dal, anche a causa dei fastidi non indifferenti al ginocchio: “La caduta di qualche giorno fa mi ha causato ...

