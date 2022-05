Si schianta in macchina contro il guard - rail. Infermiere del San Jacopo muore a 56 anni (Di sabato 14 maggio 2022) Nicola Buti Ha perso il controllo della sua macchina, una Fiat Punto grigia, ed è finito contro il guardrail della tangenziale . Uno schianto che non gli ha lasciato scampo e che ha fatto sbalzare la ... Leggi su lanazione (Di sabato 14 maggio 2022) Nicola Buti Ha perso illlo della sua, una Fiat Punto grigia, ed è finitoildella tangenziale . Uno schianto che non gli ha lasciato scampo e che ha fatto sbalzare la ...

