Molti cantieri, molto onore. L’immobiliare tra crisi e Pnrr (Di sabato 14 maggio 2022) Da una parte i privati. Dall’altra il pubblico. Da un lato “la grandissima quantità di risorse private che arriveranno sul territorio con grandi investimenti di fondi: in primis l’intervento di Porta Romana che sta portando avanti Coima, le grandi operazioni a Segrate, Piazza d’Armi, gli Scali ferroviari. Milano è una città molto attrattiva per quanto riguarda il capitale privato immobiliare”, spiega al Foglio Regina De Albertis, presidente di Assimpredil Ance. E dall’altro i bonus e i super bonus, ora visti e rivisti dal governo comprese nuove strette e regole ben precise. “Che era quello che chiedevamo, perché non si ha idea del numero di imprese che si sono improvvisate. E’ stata denunciata proprio da Ance una situazione insostenibile con 16 mila 300 nuove imprese non qualificate spesso composte da una sola persona. Sono solo nuovi soggetti Iva legati ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 14 maggio 2022) Da una parte i privati. Dall’altra il pubblico. Da un lato “la grandissima quantità di risorse private che arriveranno sul territorio con grandi investimenti di fondi: in primis l’intervento di Porta Romana che sta portando avanti Coima, le grandi operazioni a Segrate, Piazza d’Armi, gli Scali ferroviari. Milano è una cittàattrattiva per quanto riguarda il capitale privato immobiliare”, spiega al Foglio Regina De Albertis, presidente di Assimpredil Ance. E dall’altro i bonus e i super bonus, ora visti e rivisti dal governo comprese nuove strette e regole ben precise. “Che era quello che chiedevamo, perché non si ha idea del numero di imprese che si sono improvvisate. E’ stata denunciata proprio da Ance una situazione insostenibile con 16 mila 300 nuove imprese non qualificate spesso composte da una sola persona. Sono solo nuovi soggetti Iva legati ...

Advertising

ComunediBergamo : ??Aggiornamento sui cantieri in città: viabilità tornata normale in via San Benedetto e via Porta Dipinta, nel quar… - AmoBergamo : #Bergamo Cantieri in città, per alcuni che chiudono se ne apriranno presto molti altri su diverse vie - annamaria_renzi : @AdmiralReloade1 Molti cantieri sono partiti. Ci sono alcune difficoltà che non sto qui a dire perché il catasto è… - simac_solar : ? Incontri con i tecnici per i cantieri Superbonus ? Il Superbonus è un'opportunità, ma anche una pratica che comp… - immobiliare_it : I fondi del Pnrr daranno molti frutti in tante città italiane. Una boccata di ossigeno che darà vita a nuovi cantie… -