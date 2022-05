Covid oggi Nordcorea, altri 174.000 contagi e 21 morti (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – Le autorità sanitarie della Corea del Nord hanno segnalato 21 nuovi decessi per Covid-19 e circa 174.000 nuovi contagi, segnalando uno scenario in peggioramento per il primo focolaio di coronavirus scoppiato nel paese quasi due anni e mezzo dopo l’inizio della pandemia. Il leader Nordcoreano Kim Jong Un ha detto in una riunione di emergenza convocata questa mattina che il paese sta affrontando “grandi tumulti” poiché oltre mezzo milione di cittadini ha sofferto di “sintomi di febbre” dalla fine di aprile. Allo stesso modo, riferisce NK News, Kim ha indicato che “la febbre” si sta diffondendo in tutto il Paese, anche se non si è diffusa “in modo incontrollabile tra le regioni”, per cui ha chiesto l’applicazione rigorosa di chiusure regionali e quarantene. Secondo i dati rilasciato dalla Kcna, tra fine aprile e il 13 ... Leggi su italiasera (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – Le autorità sanitarie della Corea del Nord hanno segnalato 21 nuovi decessi per-19 e circa 174.000 nuovi, segnalando uno scenario in peggioramento per il primo focolaio di coronavirus scoppiato nel paese quasi due anni e mezzo dopo l’inizio della pandemia. Il leaderno Kim Jong Un ha detto in una riunione di emergenza convocata questa mattina che il paese sta affrontando “grandi tumulti” poiché oltre mezzo milione di cittadini ha sofferto di “sintomi di febbre” dalla fine di aprile. Allo stesso modo, riferisce NK News, Kim ha indicato che “la febbre” si sta diffondendo in tutto il Paese, anche se non si è diffusa “in modo incontrollabile tra le regioni”, per cui ha chiesto l’applicazione rigorosa di chiusure regionali e quarantene. Secondo i dati rilasciato dalla Kcna, tra fine aprile e il 13 ...

