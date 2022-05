MotoGP GP Francia 2022, qualifiche domani sabato 14 maggio in tv: orari, canale e streaming (Di venerdì 13 maggio 2022) Il programma della giornata di sabato 14 maggio al Gran Premio di Francia, valevole per la settima tappa del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul circuito di Le Mans la seconda giornata avrà inizio alle ore 9:55 per la terza sessione di prove libere. I piloti torneranno in pista alle ore 13:30 per le prove libere 4, mentre le qualifiche si svolgeranno alle 14:10. Tutto il Gran Premio di Francia sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. qualifiche e gara saranno visibili anche in differita in chiaro su TV8. Sportface.it seguirà la tre giorni a Le Mans con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento. Il programma ... Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) Il programma della giornata di14al Gran Premio di, valevole per la settima tappa del Mondialedi. Sul circuito di Le Mans la seconda giornata avrà inizio alle ore 9:55 per la terza sessione di prove libere. I piloti torneranno in pista alle ore 13:30 per le prove libere 4, mentre lesi svolgeranno alle 14:10. Tutto il Gran Premio disarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla, oltre che insu NOW e Sky Go.e gara saranno visibili anche in differita in chiaro su TV8. Sportface.it seguirà la tre giorni a Le Mans con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento. Il programma ...

