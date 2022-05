Giannini: "Zelensky non cede su nulla, ed è normale che sia così, ma se vogliamo dare una chance alla pace Biden deve chiamare Putin" (Di venerdì 13 maggio 2022) L'intervento del direttore de<em> La Stampa</em> <strong>Massimo Giannini</strong> durante la puntata del 12 maggio 2022 di <em>Porta a Porta </em>su Rai1. <a href="https://www.lastampa.it/esteri/2022/05/13/news/ucrainarussia news sulla guerra 13 maggio 2022-3591793/"><strong>Segui la diretta con tutti gli aggiornamenti sul conflitto in Ucraina</strong></a> Leggi su lastampa (Di venerdì 13 maggio 2022) L'intervento del direttore de La Stampa Massimo durante la puntata del 12 maggio 2022 di Porta a Porta su Rai1. Segui la diretta con tutti gli aggiornamenti sul conflitto in Ucraina

Advertising

marcoz984 : 'Il negoziato prevede che qualcuno, che ciascuna delle due parti in campo ceda qualcosa'. Il quasi lapsus di Massim… - idealiberale : @1972book @gervasoni1968 @GermanoDottori La cialtroneria della stampa ITA, e mi riferisco alla parte non filo-russa… - AngelaBenedett7 : RT @BruteMove: @GuidoCrosetto l’Ucraina è solo il teatro di una guerra premeditata, coltivata, messa in campo da due grandi blocchi. Zelens… - Christi57479482 : @LaStampa @MassimGiannini Sig. Giannini non ci si metta anche lei a travisare le dichiarazioni di Zelensky e della… - BruteMove : @GuidoCrosetto l’Ucraina è solo il teatro di una guerra premeditata, coltivata, messa in campo da due grandi blocch… -