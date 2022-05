Scossa di magnitudo di 3 7 a Firenze

Leggi su agi

Unadi terremoto al momento valutata fra magnutudo 3.7 si è verificata ae provincia alle 23.12. L'epicentro a Impruneta, nella Città Metropolitana di.L'area è la stessa colpita da uno sciame sismico di simile intensità lo scorso 3 maggio. La Sala Sismica dell'INGV di Roma lo ha registrato a 8 chilometri di profondità. Al momento proseguono le verifiche da parte della protezione civile regionale e della citta' metropolitana. Il sisma si è distintamente sentito sia ai piani piani alti che bassi di molte zone della città. Molta gente in città è scesa in strada. Dalla sala di controllo della protezione civile della regione Toscana, fanno sapere che al momento non si registrano danni.