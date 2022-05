La Verità: diritti tv, l’indagine sui favori a Sky non è ancora chiusa, la Serie A vuole presentare querela (Di giovedì 12 maggio 2022) La richiesta di archiviazione per la nomina a presidente della Lega Serie A di Gaetano Micciché, del 19 marzo 2018, è ferma ormai da tre mesi: il gip non si è ancora espresso in merito all’indagine e da quanto scrive oggi La Verità, sembra che la Lega Serie A sia intenzionata a depositare una nuova querela per riaprire il caso. “E adesso sembra che la Lega calcio (come anche Mediapro) potrebbe depositare una nuova querela per riaprire il caso. I termini di opposizione alla richiesta di archiviazione sono già scaduti, ma per la querela il termine è di 3 mesi dalla notifica del 17 marzo: c’è tempo insomma fino a metà giugno. A scriverlo nero su bianco è lo studio legale Lonati, in un parere richiesto proprio dalla Lega Serie A a fine ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 12 maggio 2022) La richiesta di archiviazione per la nomina a presidente della LegaA di Gaetano Micciché, del 19 marzo 2018, è ferma ormai da tre mesi: il gip non si èespresso in merito ale da quanto scrive oggi La, sembra che la LegaA sia intenzionata a depositare una nuovaper riaprire il caso. “E adesso sembra che la Lega calcio (come anche Mediapro) potrebbe depositare una nuovaper riaprire il caso. I termini di opposizione alla richiesta di archiviazione sono già scaduti, ma per lail termine è di 3 mesi dalla notifica del 17 marzo: c’è tempo insomma fino a metà giugno. A scriverlo nero su bianco è lo studio legale Lonati, in un parere richiesto proprio dalla LegaA a fine ...

