(Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "La mia seconda vita è cominciata con la morte di mio fratello e pur avendo vinto tutti i processi ne usciamo sconfitti, ma sicuramente con un bagaglio enorme". A dirlo, intervenendo alla presentazione del 10° Rapporto di ricerca dell'Osservatorio permanente sui giovani della Link Campus University. "Raccontare - sottolinea - mi ha impedito di elaborare e vivere il lutto, quello che sto facendo ora. Continuo ad andaredicendo ai ragazzi di non voltarsi maianche se non ci riguarda direttamente, in modo da fare una società migliore dove non ci sono più punti di riferimento". "In questi anni - aggiunge - ho sfidato le istituzioni e la giustizia che ho richiamato al loro dovere, ma non sono ...

Advertising

fisco24_info : Ilaria Cucchi: 'Nelle scuole dico non voltatevi dall'altra parte': (Adnkronos) - 'La mia seconda vita è cominciata… - TV7Benevento : Ilaria Cucchi: 'Nelle scuole dico non voltatevi dall'altra parte' - - Nat_Casatelli : RT @BeppeGiulietti: Chi davvero ha nel cuore “onore della divisa” farebbe bene a collaborare e a denunciare,magari rileggendo le sentenze s… - buzzico : RT @LinkCampus: #ProteoBrains2022 @cucchi_ilaria alla conferenza stampa di #ProteoBrains 'Ho girato tutti i licei di #Roma e ho sentito tan… - LinkCampus : #ProteoBrains2022 @cucchi_ilaria alla conferenza stampa di #ProteoBrains 'Ho girato tutti i licei di #Roma e ho sen… -

Adnkronos

... tra gli altri, di Barbara Floridia, sottosegretaria all'Istruzione, monsignor Andrea Lonardo, direttore Ufficio Pastorale Universitaria,e, in collegamento da Washington, Roberto ..."Nessuno deve più morire in un carcere o in una caserma" ha ripetuto come un mantra in questi lunghi anni di battaglia, sorella di Stefano. Lo scorso 4 aprile i giudici della Cassazione ... Ilaria Cucchi: "Nelle scuole dico non voltatevi dall'altra parte" A dirlo Ilaria Cucchi, intervenendo alla presentazione del 10° Rapporto di ricerca dell'Osservatorio permanente sui giovani della Link Campus University. Pubblicità "Raccontare - sottolinea - mi ha ...“Non mi uccise la morte, ma due guardie bigotte, mi cercarono l’anima a forza di botte”, scriveva De André. “Nessuno deve più morire in un carcere o in una caserma” ha ripetuto come un mantra in quest ...