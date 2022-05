Marcelo Pecci, chi è il procuratore antidroga ucciso in Colombia mentre era in luna di miele (Di mercoledì 11 maggio 2022) Marcelo Pecci, procuratore antidroga del Paraguay e specializzato nella lotta al narcotraffico, è stato assassinato in Colombia. Stava trascorrendo la sua luna di miele nell'isola dei Caraibi Barù, ed ... Leggi su globalist (Di mercoledì 11 maggio 2022)del Paraguay e specializzato nella lotta al narcotraffico, è stato assassinato in. Stava trascorrendo la suadinell'isola dei Caraibi Barù, ed ...

