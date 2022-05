La vera stella però è proprio lui (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tutti lo conoscono come l’ultimo Imperatore della moda, anche grazie al celebre docufilm del 2008. Ma Valentino è molto di più. Couturier, creativo, mecenate, amante del bello dal gusto impeccabile. Una vita sotto i riflettori (e le lampade), perlopiù passata a vestire le star del cinema. I suoi, i look più brillanti nella storia degli Oscar e dei Golden Globe. Anche se la stella, beh, è proprio lui. 20 indimenticabili star look firmati Valentino Garavani guarda le foto Leggi anche › Valentino a ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tutti lo conoscono come l’ultimo Imperatore della moda, anche grazie al celebre docufilm del 2008. Ma Valentino è molto di più. Couturier, creativo, mecenate, amante del bello dal gusto impeccabile. Una vita sotto i riflettori (e le lampade), perlopiù passata a vestire le star del cinema. I suoi, i look più brillanti nella storia degli Oscar e dei Golden Globe. Anche se la, beh, èlui. 20 indimenticabili star look firmati Valentino Garavani guarda le foto Leggi anche › Valentino a ...

Advertising

hans_yoso : Malgy,la vera stella di questo #Eurovision sei tu ???? #Escita - giulianabianco4 : RT @_MoonRiverGirl: Una vera stella #carolapuddu - luigidignazi : @elevisconti la bandiera con la falce e martello è la vera causa delle prese di posizione dei politici, intellettua… - AngeloLaValle6 : Il tizio dei tamponi nel kiwi prende per vera una notizia scritta su un sito satirico. Poi se i colleghi (e non so… - louxswhs : @isabel__hlnzl STELLA IN ENCHANTIX sto crepando non so cosa sta combinando questo vestito così e secondo me sta co… -