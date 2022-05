Balli, cuore diviso a metà: «Salerno ha bisogno di vincere» (Di mercoledì 11 maggio 2022) di Enzo Sica Salerno – «La Salernitana deve cercare di ricavare il massimo da queste ultime due partite di campionato per centrare una salvezza che sembrava davvero lontana non più tardi di un mese fa». Lo dice con la solita franchezza che lo contraddistingue il «toscano» Daniele Balli, ex portiere della squadra granata nelle stagioni tra il 1997 al 1999, formatosi calcisticamente proprio nell’Empoli da dove è partito verso altre società e che oggi vive proprio nella città che sabato ospiterà la Salernitana nell’ultima trasferta stagionale. Dice Daniele:.«Abito poco distante dallo stadio Castellani ma credo che non andrò allo stadio a vedere la partita. La seguirò solo per radio augurandomi che la Salernitana possa centrare un risultato importante» Si emoziona ancora quando parla di Salerno e della Salernitana. «Devi pensare che quando ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 11 maggio 2022) di Enzo Sica– «La Salernitana deve cercare di ricavare il massimo da queste ultime due partite di campionato per centrare una salvezza che sembrava davvero lontana non più tardi di un mese fa». Lo dice con la solita franchezza che lo contraddistingue il «toscano» Daniele, ex portiere della squadra granata nelle stagioni tra il 1997 al 1999, formatosi calcisticamente proprio nell’Empoli da dove è partito verso altre società e che oggi vive proprio nella città che sabato ospiterà la Salernitana nell’ultima trasferta stagionale. Dice Daniele:.«Abito poco distante dallo stadio Castellani ma credo che non andrò allo stadio a vedere la partita. La seguirò solo per radio augurandomi che la Salernitana possa centrare un risultato importante» Si emoziona ancora quando parla die della Salernitana. «Devi pensare che quando ...

