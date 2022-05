Giro d’Italia 2022, tutte le classifiche: Juan Pedro Lopez nuova Maglia Rosa, sua anche la Maglia Bianca. Kämna leader dei GPM (Di martedì 10 maggio 2022) Si sapeva che la prima tappa in territorio italiano, la quarta in totale di questo Giro d’Italia poteva stravolgere la classifica. La prima grande salita di questa edizione, la lunghissima scalata dell’Etna, ci consegna un nuovo leader della corsa: lo spagnolo Juan Pedro Lopez. Il corridore della Trek-Segafredo era uno dei meglio piazzati in classifica tra gli uomini andati in fuga e ha sfruttato perfettamente l’occasione, centrando un secondo posto che gli porta in dotazione Maglia Rosa e Maglia Bianca di miglior giovane. Il vincitore di oggi Lennard Kämna, transitando per primo sul traguardo del Rifugio Sapienza, balza in testa alla classifica dei GPM e vestirà da ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) Si sapeva che la prima tappa in territorio italiano, la quarta in totale di questopoteva stravolgere la classifica. La prima grande salita di questa edizione, la lunghissima scalata dell’Etna, ci consegna un nuovodella corsa: lo spagnolo. Il corridore della Trek-Segafredo era uno dei meglio piazzati in classifica tra gli uomini andati in fuga e ha sfruttato perfettamente l’occasione, centrando un secondo posto che gli porta in dotazionedi miglior giovane. Il vincitore di oggi Lennard, transitando per primo sul traguardo del Rifugio Sapienza, balza in testa alla classifica dei GPM e vestirà da ...

