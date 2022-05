Juventus-Inter, Tardelli: “Dybala nerazzurro non sarebbe un tradimento. Allegri…” (Di lunedì 9 maggio 2022) Le dichiarazioni del doppio ex di Juventus e Inter, Marco Tardelli, in prossimità della finale di Coppa Italia dell'Olimpico di Roma Leggi su mediagol (Di lunedì 9 maggio 2022) Le dichiarazioni del doppio ex di, Marco, in prossimità della finale di Coppa Italia dell'Olimpico di Roma

Advertising

forumJuventus : (TS) 'Verso la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter: dubbio modulo per Allegri, c'è la tentazione Miretti'?… - DiMarzio : #CoppaItalia | La designazione arbitrale per la finale tra #Juventus e #Inter - SkySport : Finale Coppa Italia 2022, Juventus-Inter sarà diretta da Valeri #SkySport #CoppaItalia #JuventusInter #Valeri - WiAnselmo : RT @Mediagol: Juventus-Inter, Tardelli: “Dybala nerazzurro non sarebbe un tradimento. Allegri…” - Mediagol : Juventus-Inter, Tardelli: “Dybala nerazzurro non sarebbe un tradimento. Allegri…” -