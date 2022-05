GP Miami, F1: Max Verstappen vince a Miami, entrambe le Ferrari a podio (Di domenica 8 maggio 2022) Il GP Miami ha visto il trionfo di Max Verstappen e un passo che su gomma media era semplicemente inarrivabile per tutti. podio per entrambe le Ferrari con Leclerc secondo e Sainz terzo che si è dovuto difendere da un arrembante Perez che aveva gomme medie nuove contro le più dure del pilota spagnolo della L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Vettel passa in Aston Martin dalla stagione 2021 di F1 Lance Stroll positivo al Coronavirus: lo è anche il padre Lawrence Vettel parla del rapporto con Binotto. Le dichiarazioni del pilota Verstappen lotta per il Mondiale. Le considerazioni del pilota Sergio Perez vince a sorpresa in Azerbaijan. A ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 8 maggio 2022) Il GPha visto il trionfo di Maxe un passo che su gomma media era semplicemente inarrivabile per tutti.perlecon Leclerc secondo e Sainz terzo che si è dovuto difendere da un arrembante Perez che aveva gomme medie nuove contro le più dure del pilota spagnolo della L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Vettel passa in Aston Martin dalla stagione 2021 di F1 Lance Stroll positivo al Coronavirus: lo è anche il padre Lawrence Vettel parla del rapporto con Binotto. Le dichiarazioni del pilotalotta per il Mondiale. Le considerazioni del pilota Sergio Pereza sorpresa in Azerbaijan. A ...

