Domenica 8 maggio in Fvg 443 nuovi contagi (Di domenica 8 maggio 2022) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.504 tamponi molecolari sono stati rilevati 100 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,65%; sono inoltre 2.276 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 343 casi (15,07%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 7, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 159. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è la 50-59 anni (19,64%), seguita dalla 40-49 (16,03%) e dalla 30-39 (14,22%). Nella giornata odierna si registra il decesso di una persona: una donna di 89 anni di Trieste (deceduta in ospedale). Il numero complessivo delle persone decedute da inizio pandemia ammonta a 5.039, con la seguente suddivisione ... Leggi su udine20 (Di domenica 8 maggio 2022) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.504 tamponi molecolari sono stati rilevati 100con una percentuale di positività del 6,65%; sono inoltre 2.276 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 343 casi (15,07%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 7, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 159. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è la 50-59 anni (19,64%), seguita dalla 40-49 (16,03%) e dalla 30-39 (14,22%). Nella giornata odierna si registra il decesso di una persona: una donna di 89 anni di Trieste (deceduta in ospedale). Il numero complessivo delle persone decedute da inizio pandemia ammonta a 5.039, con la seguente suddivisione ...

Advertising

AmiciUfficiale : Ecco i FINALISTI di #Amici21 e tra loro si nasconde il vincitore di questa edizione! Secondo voi chi sarà tra Albe,… - robertosaviano : Domenica 8 maggio, alle ore 20.00, presenterò 'Solo è il coraggio - Giovanni Falcone. Il romanzo' al Festival 'La b… - trash_italiano : ?? Per evitare #Eurovision2022, la finale di #Amici21 andrà in onda, in diretta, domenica 15 maggio [fonte: Fanpage] - ApeRegina17 : RT @mewmewtokyo: Buongiorno!?????? Buona luce e favolosa Domenica 08 Maggio 2022 a tutti! Buona vita! ?????????????????????????????????????????????????? #natura #fo… - depodIGHIN : RT @acmilanyouth: Settore Giovanile ???? | I risultati di domenica 8 maggio Campionato Primavera femminile | 10ª giornata di ritorno ? Mila… -