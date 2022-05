VIDEO – Bolgia Arechi. Salernitana fa 101 punti in Serie A (Di venerdì 6 maggio 2022) Energia allo stato puro. Quella che sprigiona lo stadio Arechi ha la forza di spingere le casacche granata alla vittoria. Immagini che sono uno spot per il calcio, per il tifo, per lo sport. La muraglia dei tifosi della Salernitana sarà acor più compatta domenica sera, in occasione del match contro il Cagliari. Lo stadio Arechi,n due giorni prima, risultava esaurito in ogni ordine di posti. La vittoria contro il Venezia ha consegnato il 101esimo punto della Salernitana in Serie A. La squadra granata scala di due posizioni la classifica assoluta, posizionandosi al 54esimo posto. Nel mirino Pescara (141), Varese e Messina (155). Appuntamento alla prossima stagione per i tre sorpassi. La Denuncia. Leggi su ladenuncia (Di venerdì 6 maggio 2022) Energia allo stato puro. Quella che sprigiona lo stadioha la forza di spingere le casacche granata alla vittoria. Immagini che sono uno spot per il calcio, per il tifo, per lo sport. La muraglia dei tifosi dellasarà acor più compatta domenica sera, in occasione del match contro il Cagliari. Lo stadio,n due giorni prima, risultava esaurito in ogni ordine di posti. La vittoria contro il Venezia ha consegnato il 101esimo punto dellainA. La squadra granata scala di due posizioni la classifica assoluta, posizionandosi al 54esimo posto. Nel mirino Pescara (141), Varese e Messina (155). Appuntamento alla prossima stagione per i tre sorpassi. La Denuncia.

Advertising

CINZIA1172 : RT @CPIbia: “ Quella passione che esplose violentissima, trasformando lo Stadio Olimpico in una bolgia infernale!” - CPIbia : “ Quella passione che esplose violentissima, trasformando lo Stadio Olimpico in una bolgia infernale!” - marcoluci1 : RT @fanpage: L'Olimpico è una bolgia! Cori per i 'gladiatori' in campo dopo aver battuto il Leicester #romaleicester - fanpage : L'Olimpico è una bolgia! Cori per i 'gladiatori' in campo dopo aver battuto il Leicester #romaleicester - 8110JR : RT @CalcioArg: #EDLP | Nella bolgia dell’Estadio UNO l’#Estudiantes vince 1-0 contro il #Nacional???? e si avvicina sensibilmente alla qualif… -