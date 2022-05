Ultime Notizie Roma del 06-05-2022 ore 09:10 (Di venerdì 6 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale venerdì 6 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Mosca ha mentito ripetutamente a questo consiglio con una speranza serie di teorie di complotto disinformazione ogni falsità più ridicola del l’altro l’ha detto l’ambasciatrice chiama l’uomo Linda thomas-greenfield durante le riunioni del consiglio di sicurezza non ci sono segnali che la guerra della Russia contro l’Ucraina si stia attenuando aggiunto Thomas Greenfield Ha inoltre reso noto che gli Stati Uniti hanno immagini confermo la presenza di fosse comuni a buccia E questo non è solo una cosa non verificata sui suocero fattori bile con il quale il mondo deve fare i conti il presidente Putin ha detto che mosca è pronta a garantire l’evacuazione dei civili dell’acciaieria Autostar ma solo se militari nello stabilimento si arrendono lo annuncia che un suo convoglio dovrebbe arrivare oggi ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 6 maggio 2022)dailynews radiogiornale venerdì 6 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Mosca ha mentito ripetutamente a questo consiglio con una speranza serie di teorie di complotto disinformazione ogni falsità più ridicola del l’altro l’ha detto l’ambasciatrice chiama l’uomo Linda thomas-greenfield durante le riunioni del consiglio di sicurezza non ci sono segnali che la guerra della Russia contro l’Ucraina si stia attenuando aggiunto Thomas Greenfield Ha inoltre reso noto che gli Stati Uniti hanno immagini confermo la presenza di fosse comuni a buccia E questo non è solo una cosa non verificata sui suocero fattori bile con il quale il mondo deve fare i conti il presidente Putin ha detto che mosca è pronta a garantire l’evacuazione dei civili dell’acciaieria Autostar ma solo se militari nello stabilimento si arrendono lo annuncia che un suo convoglio dovrebbe arrivare oggi ...

