LaStampa : Miracolo Måneskin: la profuga ucraina si sveglia dopo tre mesi di coma ascoltando la band - Agenzia_Ansa : UCRAINA | In coma dall'incidente d'auto in cui è morto il padre, mentre fuggiva dalla guerra in Ucraina, una 16enne…

Indall'incidente d'auto in cui è morto il padre, mentre fuggiva dalla guerra in Ucraina, una 16enne ricoverata all'ospedale Cto di Torino, dove è stata trasportata da Leopoli grazie ai volontari ...Indall'incidente d'auto in cui è morto il padre, mentre fuggiva dalla guerra in Ucraina, una 16enne ricoverata all'ospedale Cto di Torino, dove è stata trasportata da Leopoli grazie ai volontari ... Profuga in coma si risveglia ascoltando i Maneskin Torino, 6 maggio 2022 - Ragazza di 16 anni si risveglia dal coma ascoltando Zitti E Buoni, Mammamia, Coraline, I Wanna Be Your Slave, I wanna be your slave. Insomma tutti i successi firmani Maneskin.La 16enne era rimasta ferita in un incidente, mentre scappava dalla guerra con il padre che, invece, ha perso la vita ...