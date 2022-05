Mps, derivati Alexandria e Santorini: tutti assolti in appello a Milano gli imputati (Di venerdì 6 maggio 2022) Nel novembre del 2019 erano stati tutti condannati. Oggi la Corte d’appello di Milano ha ribaltato il verdetto di primo grado e assolto tutti gli imputati: dall’ex presidente di Mps Giuseppe Mussari all’ex dg Antonio Vigni fino alle banche Deutsche Bank AG, la sua filiale londinese e Nomura, nel processo sul caso Mps con al centro le presunte irregolarità nelle operazioni di finanza strutturata, Alexandria e Santorini, Chianti Classico e Fresh, effettuate da Rocca Salimbeni tra il 2008 e il 2012 per coprire le perdite dovute all’acquisizione di Antonveneta. Sono state revocate le confische agli enti per un totale di circa 150 milioni. Cuore del processo i derivati Alexandria, Santorini, il prestito ibrido Fresh e la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Nel novembre del 2019 erano staticondannati. Oggi la Corte d’diha ribaltato il verdetto di primo grado e assoltogli: dall’ex presidente di Mps Giuseppe Mussari all’ex dg Antonio Vigni fino alle banche Deutsche Bank AG, la sua filiale londinese e Nomura, nel processo sul caso Mps con al centro le presunte irregolarità nelle operazioni di finanza strutturata,, Chianti Classico e Fresh, effettuate da Rocca Salimbeni tra il 2008 e il 2012 per coprire le perdite dovute all’acquisizione di Antonveneta. Sono state revocate le confische agli enti per un totale di circa 150 milioni. Cuore del processo i, il prestito ibrido Fresh e la ...

Mps, la procura di Brescia: "Archiviare pm Milano" L'indagine della procura bresciana con al centro i due filoni (il primo sui derivati e l'altro sulla contabilizzazione degli npl) e' partita dalle denunce di Giuseppe Bivona, consulente di fondi e ... 'Una storia sbagliata', il caso della morte di David Rossi in un libro ... con un maxi sequestro mai avvenuto prima, poi fallito, di quasi 2 miliardi su un conto di Mps a Londra nelle indagini sulle spericolate operazioni in derivati per occultare le perdite della banca. ... LA NAZIONE Mps, utile a 10 milioni nel primo trimestre, a giugno il piano industriale Il Cda di banca dei Monte dei Paschi di Siena ha approvato i risultati consolidarti al 31 marzo 2022 che evidenziano un utile netto di 10 milioni rispetto ad una perdita di 79 milioni nel trimestre pr ... Mps: utile primo trimestre 10 milioni -2- ratio Cet1 al 10,8% in crescita rispetto a marzo 2021 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 mag - Nel comunicato sui conti Mps sottolinea di aver contabilizzato un costo del credito clientela pari ... L'indagine della procura bresciana con al centro i due filoni (il primo suie l'altro sulla contabilizzazione degli npl) e' partita dalle denunce di Giuseppe Bivona, consulente di fondi e ...... con un maxi sequestro mai avvenuto prima, poi fallito, di quasi 2 miliardi su un conto dia Londra nelle indagini sulle spericolate operazioni inper occultare le perdite della banca. ... I conti di Mps, l’esordio di Lovaglio Il Cda di banca dei Monte dei Paschi di Siena ha approvato i risultati consolidarti al 31 marzo 2022 che evidenziano un utile netto di 10 milioni rispetto ad una perdita di 79 milioni nel trimestre pr ...ratio Cet1 al 10,8% in crescita rispetto a marzo 2021 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 mag - Nel comunicato sui conti Mps sottolinea di aver contabilizzato un costo del credito clientela pari ...