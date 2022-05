Incidente per Massimo Ranieri a Napoli, cade dal palco del Teatro Diana: come sta (Di venerdì 6 maggio 2022) Incidente per Massimo Ranieri a Napoli: l’artista cade dal palco del Teatro Diana mentre si stava esibendo in concerto. Lo spettacolo è stato, ovviamente, interrotto. Massimo Ranieri si trovava a Napoli per una tappa della sua tournée, Sogno O Son Desto. Nell’esibirsi al cospetto del pubblico partenopeo, in occasione della data al Teatro Diana, è caduto dal palco destando non poche preoccupazioni. L’artista è stato soccorso prontamente dal personale del 118, allertato immediatamente, e trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Stando alle prime ricostruzioni dei presenti in Teatro, ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 6 maggio 2022)per: l’artistadaldelmentre si stava esibendo in concerto. Lo spettacolo è stato, ovviamente, interrotto.si trovava aper una tappa della sua tournée, Sogno O Son Desto. Nell’esibirsi al cospetto del pubblico partenopeo, in occasione della data al, è caduto daldestando non poche preoccupazioni. L’artista è stato soccorso prontamente dal personale del 118, allertato immediatamente, e trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli di. Stando alle prime ricostruzioni dei presenti in, ...

