In Ucraina c’è una guerra per procura?

Nel definire la tassonomia attorno conflitto in corso in Ucraina, un elemento sembra sfuggire al lato pseudo-pacifista transnazionale: c'è un invaso e un invasore. La capitolazione del primo tramite l'abbandono delle armi non è pace, ma resa; il cessate il fuoco è imprescindibile dal ritiro dell'aggressore. Eppure questa distorsione concettuale è in corso, abbandonata dall'uso altrettanto alterato di termini come "guerra per procura" (o proxy war, inglesizzando). Se il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, usa il termine per alzare l'attenzione su quel che sta succedendo al suo Paese, in questo momento baluardo — sottolinea — delle libertà degli Stati di diritto aggrediti dall'autoritarismo avventurista e violento; il Cremlino di Vladimir Putin usa il richiamo alla proxy war per giustificare la decisione di attaccare, in quanto ...

