I Santi di Venerdì Maggio 2022

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 6 maggio 2022) San PIETRO NOLASCO Fondatore dei Mercedari Carcassona, Francia, 1182/9 circa – Barcellona, Spagna, 131249Era di nobile famiglia e, a Barcellona, commosso dalla condizione degli schiavi dei Mori, ne riscattò centinaia con il proprio denaro, coinvolgendo in quest’opera molte altre persone. Aiutato anche da re Giacomo I e dal vescovo di Barcellona, fondò poi l’Ordine di santa Maria della Misericordia o della Mercede che aveva come scopo la liberazione e la redenzione degli schiavi. Adottò la regola agostiniana con un quarto voto, quello di offrirsi prigionieri al posto di un cristiano in pericolo d’i…www.ebeati.it/dettaglio/32550 San PROTOGENE DI HARRAN Vescovo www.ebeati.it/dettaglio/94740 San VENERIO DI MILANO Vescovo m. 409www.ebeati.it/dettaglio/52010 Santa BENEDETTA DI ROMA ...