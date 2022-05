Ultime Notizie – Ucraina, Putin vuole la sua ‘Wikipedia’ (Di giovedì 5 maggio 2022) Vladimir Putin chiede una Wikipedia per il mondo russo, alternativa alla piattaforma per lo sviluppo di una enciclopedia condivisa che ha già aggiornato la pagina ‘Guerra russo Ucraina’ all”invasione su larga scala del 24 febbraio del 2022? e a cui l’agenzia per il controllo delle comunicazioni Roskomnadzor nei giorni scorsi ha chiesto di cancellare “informazioni non veritiere sull’operazione militare speciale in Ucraina“. “C’è grande richiesta di informazioni obiettive, utili, approfondite, ma anche presentate con capacità e senso estetico”, ha dichiarato, incontrando il Ceo della fondazione Znanie (Conoscenza), Maxim Dreval. La Fondazione, istituita per decreto presidenziale nel 2015, ha come obiettivo quello di far crescere la società civile e l’istruzione. Il suo progetto più importante ha come obiettivo quello di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 5 maggio 2022) Vladimirchiede una Wikipedia per il mondo russo, alternativa alla piattaforma per lo sviluppo di una enciclopedia condivisa che ha già aggiornato la pagina ‘Guerra russo’ all”invasione su larga scala del 24 febbraio del 2022? e a cui l’agenzia per il controllo delle comunicazioni Roskomnadzor nei giorni scorsi ha chiesto di cancellare “informazioni non veritiere sull’operazione militare speciale in“. “C’è grande richiesta di informazioni obiettive, utili, approfondite, ma anche presentate con capacità e senso estetico”, ha dichiarato, incontrando il Ceo della fondazione Znanie (Conoscenza), Maxim Dreval. La Fondazione, istituita per decreto presidenziale nel 2015, ha come obiettivo quello di far crescere la società civile e l’istruzione. Il suo progetto più importante ha come obiettivo quello di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Obiettivo integrità territoriale, Crimea compresa'. Decine di attacchi missilistici sul Lugan… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 48.255 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri 47.039). Le vittime sono 138… - Luca779552871 : RT @DomaniGiornale: ???? #Putin si scusa con #Israele per le parole di #Lavrov sulle origini ebraiche di #Hitler. Segui il nostro liveblog ??… - PazzoPerDomani : RT @DomaniGiornale: ???? #Putin si scusa con #Israele per le parole di #Lavrov sulle origini ebraiche di #Hitler. Segui il nostro liveblog ??… -