Il libro racconta della storia d' amore di Dracula con una donna iperbolica E svela che il Conte vive a Roma con il suo gatto Zibetto | precisamente in piazza Argentina

Leggi su iodonna

(Di giovedì 5 maggio 2022) Serena Dandini (foto di Marco Chieregato). Il banchetto letterario di primavera fa venire l’acquolina in bocca. Mi aggiro famelica tra le pile di titolinuova stagione e non riesco a decidermi. Le varie pubblicazioni su Covid e pandemia sono già finite, per fortuna, sull’ultimo irraggiungibile ripiano, sostituite dagli istant-book sulla guerra e dainzi sulla penultima guerra, quella mondiale, che hanno avuto un insperato ritorno di fiamma grazie al conflitto in Ucraina. La guerra è guerra anche tra giornalisti, e autori alla conquista del mercato editoriale, a forza di vederli ogni santo giorno in tv ci sembra di averli già letti tutti e passo oltre. Ecco finalmente in fila i titoli degli scrittori e delle scrittrici italiane pronti/e, a offrirci le loro nuove storie che però tanto nuove non sono, faccio una scorpacciata di ...