Guendalina Tavassi choc | “Voleva picchiarmi e mi ha maledetto”

La settimana scorsa c'è stato un duro scontro tra Guendalina Tavassi, Clamente Russo e Laura Maddaloni. I coniugi si sono scagliati contro la compagna d'avventura, che ha detto di avere paura: "Lui mi è venuto vicino alla faccia. Poi lei peggio ancora, si è alzata e mi è venuta sotto. Queste cose a me spaventano e non piacciono per nulla. Lei che mi viene sotto e l'altro che urla 'questa è la guerra, o con me o senza di me'. Io mi devo tenere buona questa gente?!" Ieri durante L'Isola dei Famosi Extended Guendalina ha confermato che – secondo lei – Laura sarebbe stata ad un passo da alzare le mani. La Tavassi ha anche parlato di una maledizione: "Lei si è alzata arrabbiata e mi è venuta sotto che mi Voleva alzare le mani.Urlando mi ha detto 'all'anm e chi t'è viv' ha maledetto le ...

