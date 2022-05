Detto Fatto chiude. La commozione di Bianca Guaccero in diretta (Di giovedì 5 maggio 2022) Detto Fatto - Bianca Guaccero e Caterina Balivo Fine di un’era per Rai 2, che oggi ha salutato definitivamente Detto Fatto, appuntamento pomeridiano dal 2013. Per l’occasione, entrambe le padrone di casa, l’ex Caterina Balivo e quella in carica, Bianca Guaccero, si sono congedate dal pubblico, quest’ultima non senza la (solita) nota polemica. I saluti sono iniziati con Gianpaolo Gambi, che nel suo spazio ha chiesto ai telespettatori: “Volete sapere perchè questo programma finisce? Perchè non avete più bisogno di noi. Non abbiamo più niente da insegnarvi, cioè sono 10 anni che ci seguite… cioè, voi veramente avete ancora bisogno di qualcuno che vi spieghi come si fa la pasta all’uovo?“. Concludendo con un serio e commosso: “Per chi fa questo ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 5 maggio 2022)e Caterina Balivo Fine di un’era per Rai 2, che oggi ha salutato definitivamente, appuntamento pomeridiano dal 2013. Per l’occasione, entrambe le padrone di casa, l’ex Caterina Balivo e quella in carica,, si sono congedate dal pubblico, quest’ultima non senza la (solita) nota polemica. I saluti sono iniziati con Gianpaolo Gambi, che nel suo spazio ha chiesto ai telespettatori: “Volete sapere perchè questo programma finisce? Perchè non avete più bisogno di noi. Non abbiamo più niente da insegnarvi, cioè sono 10 anni che ci seguite… cioè, voi veramente avete ancora bisogno di qualcuno che vi spieghi come si fa la pasta all’uovo?“. Concludendo con un serio e commosso: “Per chi fa questo ...

