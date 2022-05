Sorpresi a rubare in casa: bloccati dai Carabinieri dopo segnalazione dei vicini (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I vicini sapevano che in quell’abitazione non ci doveva essere nessuno. Il proprietario è infatti fuori per lavoro. Per questo quei rumori provenienti dalla casa li hanno insospettiti. E hanno chiamato i Carabinieri. Intervenuti sul posto, hanno trovato sul fatto due ladri all’interno dell’appartamento: bloccati. E’ accaduto nel quartiere San Lorenzo a Napoli, poco dopo la mezzanotte. In via Gradini Forcella erano in due nell’abitazione della vittima, rovistavano e facevano rumore. I militari della compagnia Stella, arrivati sul posto, hanno trovato ‘segnali‘ sulla porta di ingresso. La serratura era stata completamente smontata e dall’interno si sentivano rumori. I Carabinieri hanno trovato in una stanza due ragazzi. Si tratta di un 20enne e di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Isapevano che in quell’abitazione non ci doveva essere nessuno. Il proprietario è infatti fuori per lavoro. Per questo quei rumori provenienti dallali hanno insospettiti. E hanno chiamato i. Intervenuti sul posto, hanno trovato sul fatto due ladri all’interno dell’appartamento:. E’ accaduto nel quartiere San Lorenzo a Napoli, pocola mezzanotte. In via Gradini Forcella erano in due nell’abitazione della vittima, rovistavano e facevano rumore. I militari della compagnia Stella, arrivati sul posto, hanno trovato ‘segnali‘ sulla porta di ingresso. La serratura era stata completamente smontata e dall’interno si sentivano rumori. Ihanno trovato in una stanza due ragazzi. Si tratta di un 20enne e di ...

