Per Elena Morali proposta di matrimonio in ginocchio a La pupa e il secchione Show: Favoloso si scioglie (Di mercoledì 4 maggio 2022) Qualcuno aveva detto che Luigi Mario Favoloso, qualche settimana fa, non accettando la decisione di Elena Morali di partecipare a La pupa e il secchione, avesse deciso di lasciarla, senza neppure comunicarglielo. Una notizia che a quanto pare si è dimostrata non vera, visto che ieri sera, nel corso della finale de La pupa e il secchione Show del 3 maggio 2022, l'imprenditore campano si è presentato nello studio di Italia 1 per fare la proposta di matrimonio alla sua Elena. In realtà i due si sono già sposati in Africa, con un rito che però non viene riconosciuto nel nostro paese. E' quindi arrivato il momento di ufficializzare le cose anche per la legge italiana!

