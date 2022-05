“Dybala ha scelto” | vertice col club | la dirigenza è pronta al sacrificio

Advertising

Gazzetta dello Sport: 'Dybala ha scelto l'Inter: contratto di 4 anni e ruolo centrale in squadra'

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Dybala ha fatto la sua scelta per il futuro: l'argentino vuole unirsi all'Inter a parametro zero nelle prossime settimane. La Joya ha dato la sua priorità ai nerazzurri e in estate potrebbe completare il passaggio dalla Juve all'Inter. L'argentino ha voglia di riprendersi la rivincita e ha scelto il nuovo club che raggiungerà al termine del proprio contratto con la Juventus: resterà in Serie A. Spiega la Rosea: "Dybala e l'Inter sono ormai promessi sposi. Il futuro è già iniziato. L'Inter ha scelto da tempo Paulo Dybala, ma la notizia di oggi è che anche la Joya ha scelto i nerazzurri."