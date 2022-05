Zaniolo | «Totti è una leggenda | il primo gol con all’Olimpico? Un sogno»

(Di martedì 3 maggio 2022) Protagonista di una iniziativa della società per i Bambini,si è fatto intervistare da dei giovani reporter, ecco le sue risposte Protagonista dell’iniziativa AS Roma Junior Reporter,si è fatto intervistare da dei giovani reporter, ecco le sue risposte:– «È una, un campione. L’idolo di tutti i tifosi romanisti e non solo. Per lui provo tanta ammirazione. Ogni tanto riguardo i suoi video ed era veramente forte». ILGOL– «Una bellissima emozione. Sentire tutto lo stadio che grida il tuo nome mentre la palla entra in porta. È unche avevo fin da bambino quindi è stato un giorno bellissimo». RUOLO – «Non si capisce bene. Posso fare l’attaccante, l’esterno o la mezzala». L'articolo proviene da Calcio ...

