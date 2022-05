«Il primo sospettato dei massacri di Bucha è un errore della procura di Kiev» | i dubbi di un media indipendente bielorusso

(Di martedì 3 maggio 2022) Iluomodeidipotrebbe in realtà non essere la persona giusta. Lo rileverebbe un’analisitestataZerkalo che mette in discussione l’indaginetrice Generale ucraina Iryna Venediktova, la quale aveva segnalato comeil giovane russo Sergey Kolotsey. Nel comunicato stampa di ierigenerale l’accusato viene identificato come un militare del Servizio federaleGuardia nazionale russa. Latrice aveva poi annunciato il nome del potenziale identificato: Sergey Kolotsey. Successivamente iucraini hanno indicato che si trattava di un ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Procuratrice Kiev: identificato primo russo sospettato di massacri a Bucha #bucha #ucraina - MazzaliVanna : RT @RaiNews: I 4 uomini uccisi 'sono stati trovati con le mani legati dietro la schiena e con segni di torture' - ninnitarantino : RT @Open_gol: La procuratrice generale dell'Ucraina ha diffuso la foto del primo russo accusato dei massacri di Bucha #UkraineRussiaWar htt… - Fog_0f_War : RT @aleappo53: ?? Ucraina identifica il primo sospettato nel massacro di Bucha. Secondo il procuratore generale Iryna Venediktova, Sergey… - DonatoLamorte : RT @MediasetTgcom24: Procuratrice Kiev: identificato primo russo sospettato di massacri a Bucha #bucha #ucraina -

Nelpomeriggio la decisione del magistrato: fermo convalidato , e applicazione della misura della custodia cautelare in carcere . L'arrestato, in Italia da 7 anni e con qualche problema con la ...... la procuratrice generale ucraina Iryna Venediktova fa sapere di aver identificato ildel massacro di Bucha: si tratterebbe del comandante di un'unità della guardia nazionale russa ...Monta la polemica nel Regno Unito per i nuovi sospetti di uno scandalo Partygate anche in casa ... Keir Starmer, aveva giudicato il primo ministro conservatore. In questo caso si parla di Beergate e ...Quella sera, prima di togliersi la vita gettandosi nelle acque del fiume ... Forse la risposta è all’interno del telefono cellulare e della play station del quindicenne. Il sospetto degli inquirenti è ...