Guerra Russia-Ucraina, morte sospetta per un altro oligarca russo: 'caduto da una scogliera' Andrei Krukowski, dirigeva resort di Gazprom (Di martedì 3 maggio 2022) Andrei Krukowski, direttore del resort sciistico del gigante russo Gazprom, è morto 'cadendo da una scogliera' a Sochi. Lo rendono noto i media internazionali sottolineando che l'episodio è stato considerato un incidente ma ricordando che – come scrive il sito polacco Onet – che diversi manager legati a Gazprom o al Cremlino sono tragicamente morti negli ultimi tempi. Le circostanze dell'incidente sono al vaglio degli inquirenti. box correlati id="6575786? tipo="articolo" Cnn: "Sono almeno sei i casi di uomini di affari russi morti in circostanze sospette negli ultimi tre mesi"/box correlati Ilfattoquotidiano.it aveva ricostruito a fine aprile quattro casi di morti sospette tra i dirigenti di gruppi pubblici russi: Leonid Shulman, Alexander Tyulyakov, Vladislav Avaev e Sergei ...

