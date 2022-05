Aperto un televoto a sorpresa ad Amici: in palio un premio per i concorrenti (Di martedì 3 maggio 2022) Ad Amici è tutto pronto per il rush finale. Gli allievi si preparano per la semifinale del talent show, ma la produzione lancia un televoto lampo Le sorprese non mancano… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 3 maggio 2022) Adè tutto pronto per il rush finale. Gli allievi si preparano per la semifinale del talent show, ma la produzione lancia unlampo Le sorprese non mancano… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Advertising

AmiciUfficiale : Nella puntata del daytime di domani sarà aperto un TELEVOTO per i ragazzi di #Amici21! Vi aspettiamo alle 16.10 su… - Roxy66650979 : @lisa16984248 @blackma41625250 @FlaviaGufetta Con la sola differenza che quella volta non avevano aperto nessun tel… - perdirtiche_ : RT @sadbutglad1: sapete chi sono gli unici due che da quando si è aperto il televoto hanno avuto 0 secondi di screentime? esatto https://t… - ironstarvk : RT @heythereelena: i grandissimi errori di questo daytime: 1. parlare dei sentimenti di una ragazza in sua assenza 2. parlarne durante un t… - angela_bar : RT @FlaviaGufetta: Ma pensate un po', a televoto aperto, a una bella telefonata tra Alex e Cosmary (coppia vera), sapendo che ogni volta ch… -