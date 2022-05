Serie A, UFFICIALE: Milan, Inter, Napoli e Juventus le squadre in Champions (Di domenica 1 maggio 2022) . Il pareggio della Roma dà la matematica per tutti È già UFFICIALE: Milan, Inter, Napoli e Juventus sono le quattro squadre che nella prossima stagione rappresenteranno l’Italia nella Champions League. Il pareggio Interno della Roma contro il Bologna consente agli azzurri e ai bianconeri di conquistare l’aritmetica. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 maggio 2022) . Il pareggio della Roma dà la matematica per tutti È giàsono le quattroche nella prossima stagione rappresenteranno l’Italia nellaLeague. Il pareggiono della Roma contro il Bologna consente agli azzurri e ai bianconeri di conquistare l’aritmetica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

