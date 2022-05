Premier League 2021/2022, l’Arsenal vince ancora: West Ham battuto 2-1 (Di domenica 1 maggio 2022) l’Arsenal non si ferma e dopo aver battuto Manchester United e Chelsea piazza la terza vittoria consecutiva contro il West Ham. Al Londom Stadium finisce 2-1 e i Gunners blindano la quarta posizione, portandosi sul +2 dal Tottenham quinto classificato. Al 38? è Holding su assist di Saka a firmare la rete del vantaggio dell’Arsenal, ma il West Ham è in partita e trova il pareggio al 45? con Bowen. Ma nella ripresa arriva il nuovo vantaggio della squadra di Arteta con la rete di Gabriel. Il West Ham resta a 52 punti, in zona Conference League, a +3 dal Wolves ma con tre lunghezze in meno rispetto al Manchester United. Per l’Arsenal c’è la conferma in quarta posizione: la zona Champions manca dal 2015-16 con Wenger in panchina e con Arteta capitano. ... Leggi su sportface (Di domenica 1 maggio 2022)non si ferma e dopo averManchester United e Chelsea piazza la terza vittoria consecutiva contro ilHam. Al Londom Stadium finisce 2-1 e i Gunners blindano la quarta posizione, portandosi sul +2 dal Tottenham quinto classificato. Al 38? è Holding su assist di Saka a firmare la rete del vantaggio del, ma ilHam è in partita e trova il pareggio al 45? con Bowen. Ma nella ripresa arriva il nuovo vantaggio della squadra di Arteta con la rete di Gabriel. IlHam resta a 52 punti, in zona Conference, a +3 dal Wolves ma con tre lunghezze in meno rispetto al Manchester United. Perc’è la conferma in quarta posizione: la zona Champions manca dal 2015-16 con Wenger in panchina e con Arteta capitano. ...

