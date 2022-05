Mascherine, dal primo maggio meno restrizioni: ma non saranno eliminate del tutto (Di giovedì 28 aprile 2022) Il conto alla rovescia verso l'1 maggio è partito ed è sempre più imminente la decisione che riguarda le Mascherine al chiuso. La novità - come riporta il sito web ilgiorno.it - è che non verrà emanato un nuovo decreto, ma sarà un emendamento al decreto legge del 24 marzo scorso che ha sancito la fine dello stato di emergenza e un'ordinanza 'ponte' del Ministro ... Leggi su salernonotizie (Di giovedì 28 aprile 2022) Il conto alla rovescia verso l'1è partito ed è sempre più imminente la decisione che riguarda leal chiuso. La novità - come riporta il sito web ilgiorno.it - è che non verrà emanato un nuovo decreto, ma sarà un emendamento al decreto legge del 24 marzo scorso che ha sancito la fine dello stato di emergenza e un'ordinanza 'ponte' del Ministro ...

GuidoDeMartini : ?? DAL 16 MAGGIO STOP ALL’OBBLIGO DELLE MASCHERINE SUGLI AEREI ?? ?? E da noi invece, cosa aspettiamo? Dobbiamo ess… - Batmax60 : RT @Brasco71: Basta!Vaccini arrivati a -80* ed iniettati al mare a +40* Non immunizzano,obblighi estortivi previa sospensione dal lavoro,ba… - Vadab84 : @GuidoDeMartini Il tuo partito MAI si é battuto contro mascherine, GP, discriminazioni varie dei non vaccinati, e a… - Lord_Vltor : RT @Brasco71: Basta!Vaccini arrivati a -80* ed iniettati al mare a +40* Non immunizzano,obblighi estortivi previa sospensione dal lavoro,ba… - dolores20943592 : RT @Brasco71: Basta!Vaccini arrivati a -80* ed iniettati al mare a +40* Non immunizzano,obblighi estortivi previa sospensione dal lavoro,ba… -