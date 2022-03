Tre colpi di pistola per uccidere Anna: “Lei aveva paura del suo ex ma non l’ha denunciato” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Pontecagnano, Alfredo Erra ha provato a uccidersi sparandosi alla tempia dopo essere entrato nel negozio di parrucchiere dove lavorava la 30enne e averla assassinata. Ha colpito a un polmone anche un uomo ritenuto il suo rivale in amore e nuovo compagno della vittima Leggi su repubblica (Di mercoledì 2 marzo 2022) Pontecagnano, Alfredo Erra ha provato a uccidersi sparandosi alla tempia dopo essere entrato nel negozio di parrucchiere dove lavorava la 30enne e averla assassinata. Hato a un polmone anche un uomo ritenuto il suo rivale in amore e nuovo compagno della vittima

