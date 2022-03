Spara all'uomo che aveva molestato una parente minorenne: l'ex star Ufc Velasquez in carcere (Di mercoledì 2 marzo 2022) Una brutta vicenda e il rischio di tanti anni di carcere per uno dei volti più noti delle recenti Mma: Cain Velasquez, 39 anni, due volte campione dei pesi massimi Ufc e di recente impegnato nel ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 2 marzo 2022) Una brutta vicenda e il rischio di tanti anni diper uno dei volti più noti delle recenti Mma: Cain, 39 anni, due volte campione dei pesi massimi Ufc e di recente impegnato nel ...

Advertising

borghi_claudio : @marmanyoro @italiana__doc @Danilo45705901 Ma guardi che a me personalmente non frega niente, non soffro nemmeno il… - StefanoName : RT @Gazzetta_it: Spara all’uomo che aveva molestato una parente minorenne: l’ex star Ufc Cain Velasquez rischia l’ergastolo - Gazzetta_it : Spara all’uomo che aveva molestato una parente minorenne: l’ex star Ufc Cain Velasquez rischia l’ergastolo - glisteninIights : a me fa ridere come date sempre dell'incoerente a B e all'ennesima incoerenza che spara gli date ragione DAI RAGA D… - li_fe93 : Armando spara sempre cazzate. Alessandro pensa all'immagine, lui no invece... Ma VADI a quel paese caro Armando... #uominiedonne -