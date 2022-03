Il comparto oil spinge il listino di Piazza Affari

(Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Nonostante il clima di incertezza,nella seduta di oggi è riuscita chiudere con il segno più. In particolare evidenza ilenergetico dopo la salita del greggio a 109 dollari (+4%), il livello maggiore degli ultimi 7 anni, ed il ritorno degli acquisti sui titoli delbancario. Nel caso del settore oil spiccano le performance di Tenaris (+4,94%), Saipem (+3,84%) ed Eni (+1,95%), ha annunciato di voler cedere la partecipazione nel gasdotto Blue Stream, controllato congiuntamente con Gazprom) mentre tra i titoli degli istituti di credito UniCredit ha segnato un +2,11%, Intesa Sanpaolo un +1,39% e Mediobanca un +0,72%. Per quanto riguarda le notizie in arrivo dall’Ucraina, le autorità russe proseguono nella strategia che prevede segnali contrastanti: da un lato propongono ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : comparto oil

Yahoo Finanza

Accelerano sul finale le borse europee , con Piazza Affari che è spinta daldell'energia , mentre si muovono in ordine sparso le banche e sono deboli le utility. I ...(Light Sweet Crude) ...Avanza con forza ilpetrolifero europeo , che continua gli scambi a 293,82 punti. 02 - 03 - 2022 10:00Giornata da dimenticare per il comparto petrolifero europeo, che retrocede a 293,15 punti, ritracciando del 2,34%.Giornata negativa per il comparto petrolifero europeo, che continua la seduta a 310,8 punti, in calo dello 0,97%.