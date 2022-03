GF Vip | Delia e Antonio ritrovano la complicità | “Sei tornata”

Advertising

ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Antonio Medugno si riavvicina a Delia Duran, Alex Belli risponde #AlexBelli #AntonioMedugno #DeliaDuran - IsaeChia : #GfVip 6, Antonio Medugno si riavvicina a Delia Duran, Alex Belli lo avverte: “Fai che la tua strada non si scontri… - infoitcultura : GF Vip, la confessione di Delia Duran spiazza i compagni: “Sarei stata con LUI…” - infoitcultura : Gf Vip, tutta la verità sulla storia tra Alex Belli e Delia Duran - infoitcultura : Delia: “Non trovo più questa Miriana” - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Delia

... Soleil Sorge e la gomitata a Lulù Selassie Al Grande Fratelloscoppia il caos per la gomitata di Soleil Sorge a Lulù Selassie . Durante un balletto di gruppo che contava anchee Sophie, ...Nathaly Caldonazzo , dopo l'uscita dal Grande Fratello(per via dell'eliminazione dello scorso lunedì sera), si è portata a casa l'affetto diDuran e Antonio Medugno , i suoi compagni d'avventura preferiti. Nathaly Caldonazzo commenta il ...GF Vip 6, Lulù, Sophie, Soleil e Delia si sono scatenate su alcune hit. Durante la coreografia, la Sorge ha colpito per sbaglio la Selassié.Al Grande Fratello Vip Soleil Sorge rifila una gomitata sul labbro a Lulù Selassie e in casa scoppia il caos, con la principessina reclusa che per via del gonfiore sulla parte offesa non ...